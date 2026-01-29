Ufficiale

L'ex viola Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma: l'annuncio

Ora è ufficiale: l'ex centrocampista della Fiorentina che venerdì ha lasciato la Fiorentina (dove era in prestito) per tornare al Venezia, Hans Nicolussi Caviglia, è un nuovo giocatore del Parma. C'è l'annuncio del club: "Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club".