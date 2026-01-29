Ufficiale
L'ex viola Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma: l'annuncio
Ora è ufficiale: l'ex centrocampista della Fiorentina che venerdì ha lasciato la Fiorentina (dove era in prestito) per tornare al Venezia, Hans Nicolussi Caviglia, è un nuovo giocatore del Parma. C'è l'annuncio del club: "Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club".
𝐇𝐚𝐧𝐬 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐂𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐞̀ 💛💙— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) January 29, 2026
📝➡️ https://t.co/MTUsyX6RXu #WelcomeToParma #ForzaParma pic.twitter.com/ANofWQYMpY
