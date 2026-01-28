Inizia l'avventura di Nicolussi Caviglia col Parma: i dettagli dell'affare

Manca solo l'ufficialità e Hans Nicolussi Caviglia sarà un giocatore del Parma. I ducali hanno di fatto chiuso due colpi nelle ultime ore: il primo riguarda appunto il centrocampista ormai ex Fiorentina (per lui si tratta di un ritorno in gialloblù, visto che ha Parma è stato nella stagione 2020/21, condizionata da un grave infortunio al ginocchio che gli consentì di collezionare solo due presenze in Coppa Italia), il secondo Franco Carboni, che ha giocato la prima parte di stagione dall'Empoli ma è di proprietà dell'Inter. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com i due giocatori hanno iniziato verso le 10 le visite mediche di rito, in vista della firma dei rispettivi contratti con il club ducale. Nicolussi Caviglia si trasferisce in gialloblù dal Venezia a condizioni leggermente diverse rispetto al prestito concordato con i viola.

L’ex Juve arriva a Parma sempre in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, ma con nuovi paletti necessari per far scattare l'acquisto a titolo definitivo. Niente più presenze, ma il risultato di squadra: l’obbligo di riscatto scatterà in caso di salvezza della squadra di Cuesta.