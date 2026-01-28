Tino Costa: "Beltran non è il classico 9, ecco perché. I tifosi ora vedono le sue qualità"

L'ex centrocampista di Fiorentina e Valencia Tino Costa ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo di un altro ex viola anche lui argentino e attualmente proprio al Valencia, Lucas Beltran: "Non è il classico numero 9 che segna ogni partita - spiega - ma è un giocatore che pressa costantemente, che si abbassa per non dare punti di riferimento ai difensori avversari e che si allarga per servire i compagni come fatto con Hugo Duro l'altro giorno. I tifosi si stanno rendendo conto dell'impegno che mette e delle sue qualità".