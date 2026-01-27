Ancora Bove: "Ho valutato tutto, il Watford non è un capriccio"

FirenzeViola.it
L'ex viola Edoardo Bove, nuovo centrocampista del Watford, ha rilasciato un'intervista al TG1. Queste le sue parole ripartendo dal malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter l'1 dicembre 2024: "Sono una persona razionale, che ha valutato tutta la sua situazione con tutti i controlli che mi hanno fatto. Non è un capriccio che devo tornare a giocare a calcio perché mi manca. Non è solo questo".

Perché proprio il Watford?
"Non è una scelta così per tornare a giocare, devo farlo nel miglior modo possibile. Certo, allo stesso modo va monitorata tutta la mia situazione. Quello che è successo un anno fa so che è stata una cosa molto importante. Una seconda vita ce l'ho dall'anno scorso (ride, ndr). Il pacemaker è una cosa meccanica, non era parte del mio corpo fino a un anno fa, ho imparato a conviverci, non limita nessun tipo di movimento".