Dagli inviati

Fiorentina-Como, anche Saponara ad assistere al match del Franchi

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:31
di Redazione FV

Fiorentina-Como, ottavo di finale di Coppa Italia che si disputerà tra meno di trenta minuti allo Stadio Artemio Franchi, avrà un ospite speciale a tinte viola. Stiamo ovviamente parlando dell'ex fantasista gigliato Riccardo Saponara, di proprietà della Fiorentina dalla stagione 2020 al 2023, che avendo casa a Firenze ha approfittato dell'occasione per recarsi al Franchi. Saponara si è ritirato dal calcio giocato questa estate ed è attualmente un collaboratore tecnico alla Carrarese. 