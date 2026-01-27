Di Chiara su Joseph Commisso: "Ora deve passare dalle parole ai fatti"

Su TMW Radio, durante Maracanà, l'ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto per parlare del figlio di Joseph Commisso, figlio di Rocco Commisso e divenuto nuovo presidente della Fiorentina dopo la scomparsa del padre: "Fa piacere sentire l'attaccamento della famiglia. E' stato un discorso appassionato quello del figlio di Rocco, che è maturato molto negli ultimi anni. Darà continuità e se le parole saranno associate ai fatti è senza dubbio un fattore positivo.

In molte società ci sono fondi e non c'è un vero riferimento, invece qui no. E speriamo che ora la Fiorentina possa riprendersi in una stagione così disgraziata. Dalle parole si dovrà andare ai fatti, di certo sono parole importanti quelle di Giuseppe, una continuità deve esserci e deve portare a una salvezza intanto".