M. ORLANDO, Arrabbiato con Iachini. Su Sarri...

L'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto per parlare così dei viola: "Sono un po' arrabbiato con Iachini perché tra Inter e Spezia sono stati buttati 5 punti. Per me non ci sono scusanti perché la squadra c'è. Callejon? Iachini ha altro da fare e non ha parlato con me, ma spero che cambi modulo e io lo vedrei benissimo nel 4-3-3 come a Napoli. L'allenatore ha bisogno di trovare la quadra scegliendo una squadra titolare e portandola avanti. Sarri? Commisso si affeziona alle persone, ma un profilo come Sarri non è da Juventus, ma ti fa crescere. Ha la Fiorentina nel cuore ed è capace".