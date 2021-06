LUCCHESI, Sfortuna viola non dovuta agli allenatori

Intervenuto sui temi più discussi di casa Fiorentina, l'ex ds viola Fabrizio Lucchesi, ha parlato così: “Ribery? Sono valutazioni che si fanno quando c’è un rapporto diretto con l’atleta. Lui sa che non è più il ragazzo di una volta, nonostante sia un campione. Bisogna capire quali sono le sue aspettative. Bisognerebbe parlarci. Vlahovic? Penso che abbia ancora margini di crescita importanti. Credo che si arriverà alla soluzione migliore sia per il club, sia per il ragazzo. Scelta Gattuso azzeccata? Penso di sì, me lo auguro. La società non è stata fortunata in questi anni, ma non per colpa degli allenatori. È un insieme di problemi. La Fiorentina doveva allineare varie cose che non riguardavano la conduzione tecnica”.