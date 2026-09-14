Fortini sul gol salvato a Firenze: "C'è stata un po' di fortuna ma è andata bene"

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Intervenendo sui canali social del Torino, l'ex terzino sinistro della Fiorentina Niccolò Fortini ha commentato l'azione con la quale due settimane fa, sullo 0-0, ha salvato un gol fatto dei viola in occasione della sfida dei granata contro la formazione allora allenata da Grosso. Ecco il suo commento in merito: "Non c'è tanto da spiegare: ho visto Lucas (Perri, ndr) uscire, mi sono buttato subito sulla linea, sono partito un attimo prima per intercettare il tiro e avete visto tutti com'è andata. Mi sono allungato… C'è stata anche un po' di fortuna ma è andata bene"