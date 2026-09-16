FirenzeViola Il fattore Njie, mister 20 milioni. L'assist a Gnonto e la convocazione in Svezia

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Dall'assist a Gnonto fino alla convocazione in Svezia: Njie sta sorprendendo tutti: la Viola ha investito 20 milioni su di lui

Alieu Njie si sta confermando una delle note più positive di questo avvio di stagione della Fiorentina. Il talento dell'attaccante svedese era già emerso durante la sua esperienza con la maglia del Torino, ma l'investimento effettuato dalla società viola per assicurarselo aveva inevitabilmente alimentato qualche discussione. La Fiorentina ha infatti versato 16 milioni di euro, ai quali possono aggiungersi altri 4 milioni di bonus.

Le risposte sul campo

Una cifra importante per un giocatore ancora molto giovane, classe 2005, e che secondo una parte della piazza non rispecchiava (ancora) pienamente il suo valore, considerato ancora acerbo e bisognoso di tempo per completare il proprio percorso di crescita. Njie, però, sta rispondendo sul campo alle perplessità iniziali, mostrando qualità tecniche, personalità e una buona capacità di incidere anche nei momenti importanti delle partite.

Più di una riserva

Le sue prestazioni stanno andando oltre le aspettative e stanno convincendo anche Paolo Vanoli, che può considerarlo una pedina sempre più importante nelle rotazioni offensive. Njie non sembra più essere soltanto un'alternativa ai titolari, ma un giocatore in grado di partire dall'inizio e dare il proprio contributo con continuità. La concorrenza in attacco può portare a risultati positivi per tutti, sia gli esperti che i prospetti.

La convocazione in Nazionale

L'ultima conferma è arrivata proprio nella sfida di ieri contro il Pisa. È stato infatti Njie a fornire l'assist per il gol di Wilfried Gnonto, mettendo ancora una volta in mostra la propria capacità di rendersi utile anche nella costruzione dell'azione offensiva. A impreziosire questo momento positivo è arrivata anche la convocazione con la Svezia Under 21. Per Njie si tratta dunque di un periodo particolarmente importante.