Scout di Fiorentina e Lille in Svizzera: occhi su Sanches dello Young Boys

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Alvyn Sanches, ha attirato su di sé gli interessi di diversi club europei e tra questi ci sarebbe anche la Fiorentina. Il 23enne svizzero dello Young Boys, secondo quanto riportato da 4-4-2.com, in occasione del 2-2 esterno sul campo del Lugano è stato seguito dal vivo da osservatori di due club di Serie A e Ligue 1: Fiorentina e Lille. Entrambe le squadre avrebbero già il giocatore sul proprio radar da tempo, senza però aver ancora formalizzato offerte concrete: un eventuale passo avanti potrebbe arrivare nella finestra di gennaio o, al più tardi, la prossima estate. Mancino naturale, Sanches si distingue la capacità di ricoprire più ruoli: trequartista puro, mezzala centrale o esterno offensivo accentrato.

La dirigenza dello Young Boys chiederebbe una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. A rafforzare la posizione negoziale del club svizzero contribuisce anche la situazione contrattuale di Sanches, legato agli Young Boys fino al 2029 e privo di qualsiasi clausola rescissoria. Lui vorrebbe lasciare la Svizzera e giocarsi una chance in un top campionato europeo.