Ufficiale La Fiorentina firma un triennale con Licznerski, portiere 2010 polacco

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La Fiorentina ha messo sotto contratto Nikodem Licznerski, portiere polacco classe 2010 arrivato dalla FASE Szczecin. A comunicarlo lo stesso club con una nota in cui spiega come Licznerski abbia firmato con i viola un contratto triennale con opzione per un'altra stagione. Questo il comunicato: "Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro portiere Nikodem Licznerski (nato nel 2010) sta per compiere un altro grande passo nella sua carriera calcistica! Nikodem ha firmato ufficialmente un contratto triennale con la squadra italiana ACF Fiorentina, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

È il risultato di anni di duro lavoro, determinazione, talento e un percorso graduale all'interno del club. Nikodem ha dimostrato a lungo il suo valore in ambito nazionale, ricevendo regolarmente convocazioni per tutti gli eventi della Young Eagles Academy, rappresentando le nazionali polacche Under 15 e Under 16 e partecipando al prestigioso progetto Talent Pro.

Con la squadra Under 15, si è classificato secondo nel Gruppo B della Central Junior League, rimanendo in lizza per il titolo fino al fischio finale. Ha raggiunto un traguardo ancora più importante nella categoria Under 17: giocando da junior contro avversari più grandi, ha conquistato la medaglia di bronzo nella Central Junior League. La ciliegina sulla torta di questo successo è stata la spettacolare doppia sfida per il terzo posto, in cui lui e la sua squadra hanno sconfitto agevolmente lo Jagiellonia Białystok per 8-3.

Il suo potenziale è stato riconosciuto da importanti marchi internazionali e si è allenato su invito di club come il VfL Wolfsburg , l'HSV Amburgo e l'Atalanta . Anche l'esperienza con il Pisa SC è stata notevole, dato che Niko ha avuto l'opportunità di allenarsi con la prima squadra di Serie A.

Niko, grazie per l'enorme fiducia che ci hai dimostrato e per aver scelto FASE in una fase cruciale del tuo percorso di crescita. La direzione che abbiamo intrapreso insieme e il nostro lavoro quotidiano, basato sulla reciproca fiducia in questo progetto, ti hanno portato al livello europeo di oggi. Grazie per aver rappresentato i nostri colori, per ogni allenamento, per ogni tiro salvato e per la tua dedizione. Incrociamo le dita per la tua conquista dell'Italia!".