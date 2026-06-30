Il Flamengo porta Gerson in tribunale: nel mirino anche l'agenzia del padre
È scontro aperto tra il Flamengo e Gerson, ex centrocampista di Fiorentina e Roma oggi in forza al Cruzeiro. Il club brasiliano ha infatti avviato un'azione legale contro il giocatore e contro la FGM Sports, l'agenzia gestita dal padre e procuratore del calciatore. La riporta Tuttomercatoweb.com.
Al centro della vicenda c'è il trasferimento di Gerson allo Zenit San Pietroburgo nell'estate del 2025, che secondo il Flamengo sarebbe stato pianificato e definito ben prima dell'avvio ufficiale delle trattative. La società carioca contesta al centrocampista la violazione degli accordi contrattuali e accusa la FGM Sports di aver diffuso informazioni non veritiere. Inoltre, il Flamengo ritiene illegittima la risoluzione anticipata del contratto relativo ai diritti d'immagine, inizialmente valido fino al 2030. Per i danni economici che sostiene di aver subito, il club brasiliano ha chiesto un risarcimento di circa 7,2 milioni di euro. La controversia sarà ora affidata al giudizio del tribunale.
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