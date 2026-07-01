Folorunsho fuori dai piani di Allegri: il centrocampista può partire nuovamente in prestito

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Il futuro dell'ex centrocampista, tra le altre squadre, anche della Fiorentina, Michael Folorunsho, sarà ancora una volta lontano dal Napoli e sempre con la formula del prestito. Come è accaduto in occasione delle ultime cessioni, il club azzurro ha già aperto alla possibilità di cedere il giocatore a titolo temporaneo con diritto di riscatto, magari inserendo un obbligo legato alle presenze.

Per Folorunsho, riporta Tuttomercatoweb.com, che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, sono arrivati sondaggi da parte di Torino e Atalanta, che hanno mostrato interesse senza però ancora avanzare offerte. Il Cagliari invece, che un anno fa lo prese in prestito per 500mila euro, a fine stagione ha deciso di non pagare gli otto milioni necessari per acquistare il suo cartellino.