Ufficiale Nuova avventura per l'ex viola Seculin: il portiere ha firmato con l'Arezzo

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L'Arezzo rinforza il reparto dei portieri con un profilo di grande esperienza. Il club amaranto ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Andrea Seculin, estremo difensore classe 1990, che arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026/27. Nel corso della sua carriera Seculin ha collezionato oltre 140 presenze tra i professionisti, vestendo le maglie di diverse società nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C. Cresciuto nel SudTirol e successivamente passato alla Fiorentina, il portiere può vantare anche un'esperienza con la Nazionale italiana Under 21. Nell'ultima stagione ha fatto parte della rosa della Reggiana e adesso è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia amaranto. Di seguito il comunicato diffuso dall'Arezzo:

"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Seculin, portiere classe 1990, che ha sottoscritto con il club un contratto annuale valido per la stagione sportiva 2026/27. Estremo difensore di grande esperienza, Seculin ha collezionato oltre 140 presenze da professionista nei campionati italiani, vestendo in carriera le maglie di diverse società tra Serie A, B e C. Seculin arriva ad Arezzo per mettere a disposizione della squadra la propria affidabilità, la sua struttura fisica e la maturità acquisita in anni di calcio professionistico. La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Andrea e gli augura buon lavoro in amaranto."