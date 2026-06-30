Colpo di scena per l'ex Turati: firma con il Catanzaro ma va allo Spezia

Colpo di scena per l'ex Turati: firma con il Catanzaro ma va allo SpeziaFirenzeViola.it
Oggi alle 15:20Ex viola
di Redazione FV

Colpo di scena per quanto riguarda l'ex collaboratore di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, Marco Turati. L'allenatore aveva già sottoscritto un accordo con il Catanzaro lo scorso 13 giugno ma secondo quanto racconta Sky Sport, nella prossima stagione non sarà sulla panchina dei calabresi orfani di Aquilani.

Turati sembra infatti aver accettato la proposta dello Spezia dove ha iniziato sempre come collaboratore di Italiano. Ci sarebbe tra l'altro anche un curioso retroscena ossia che Turati aveva ottenuto la deroga per frequentare il corso di allenatori proprio grazie all'accordo in atto con il Catanzaro che ora è al lavoro per cercare un sostituto per la sua panchina.