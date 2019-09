KALINIC, Fonseca simile a Sousa. A Firenze...

Nella conferenza stampa di presentazione con la sua nuova maglia della Roma, Nikola Kalinic, ha risposto ad una domanda sulla sua adattabilità a giocare in più posizioni del reparto offensivo. Questa la sua risposta: "Alla Fiorentina ho anche giocato a sinistra, con Sousa. Posso giocare in più posizioni: a tre, a due punte e con solo un centravanti. Conosco bene il mister Fonseca, anche io ho giocato in Ucraina. Penso siano simili lui e Sousa, vogliono giocare avendo il possesso della palla. Mi piace questa filosofia".