Il Verona non ingrana e Baroni è già in bilico: Catanzaro venerdì già un crocevia
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Il Verona ieri si è arreso al Modena (3-2 per la squadra dell'ex Fiorentina Primavera Galloppa) ed ora è al nono posto a sette punti, a -3 dalla zona playoff. Così in casa gialloblù si inizia a riflettere sul futuro del tecnico fiorentino Marco Baroni, almeno secondo quanto racconta Tuttomercatoweb, secondo il quale in caso di risultato negativo con il Catanzaro venerdì prossimo nell'anticipo di B sarebbe in forte discussione.
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