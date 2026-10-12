Il Verona non ingrana e Baroni è già in bilico: Catanzaro venerdì già un crocevia

Il Verona non ingrana e Baroni è già in bilico: Catanzaro venerdì già un croceviaFirenzeViola.it
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Oggi alle 23:00Ex viola
di Redazione FV

Il Verona ieri si è arreso al Modena (3-2 per la squadra dell'ex Fiorentina Primavera Galloppa) ed ora è al nono posto a sette punti, a -3 dalla zona playoff. Così in casa gialloblù si inizia a riflettere sul futuro del tecnico fiorentino Marco Baroni, almeno secondo quanto racconta Tuttomercatoweb, secondo il quale in caso di risultato negativo con il Catanzaro venerdì prossimo nell'anticipo di B sarebbe in forte discussione.