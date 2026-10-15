Rubino rivela: "Il mio ruolo è quello di trequartista ma oggi lo usano poche squadre"

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Tommaso Rubino, giovane trequartista di proprietà della Fiorentina, ha commentato a La Nazione il suo gol di testa decisivo per il primo successo stagionale della Carrarese, arrivato contro il Padova:

Il miglior gol con la maglia della Carrarese? "Anche quello con l'Avellino non era stato male ma forse sì. Diciamo che quella di inserirmi è un po' una mia prerogativa ma sono cose che comunque alleniamo. Dipende, poi, dai momenti e dall'avversario. lo in quell'occasione ho visto un buco e mi sono buttato. E' stato bravo Parlanti a mettermela li. Dico la verità: sono un po' stupito anch'io di aver segnato 2 gol su 3 di testa ma se vengono anche cosi meglio. Noi li prendiamo volentieri".

Rubino sul suo ruolo in campo ha invece aggiunto: "Il mio ruolo di base è quello di trequartista e mi trovo meglio a farlo in alcune situazioni ma mi piace giocare anche da mezzala perché in ottica futura può essere importante saperla fare visto che ci sono sempre meno squadre che giocano col trequartista. Meno male che è arrivato il gol e abbiamo vinto. E' andata bene così. Purtroppo nelle prime giornate io ho avuto questo infortunio che non ci voleva e che mi ha lasciato fuori dai giochi ma ora sto bene e non vedo l'ora che si rigiochi già contro il Modena".