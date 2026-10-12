Vi ricordate Lakti? L'ex viola premiato al Galà del calcio Triveneto: "Un onore"

Erald Lakti, centrocampista dell'Arzignano Valchiampo cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, è stato fra i protagonisti del calcio del Triveneto che oggi sono stati premiati presso la sede dell'AIC, alla XXVI edizione del "Galà del Calcio Triveneto". Il classe 2000 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento.

Soddisfatto di questo premio e della stagione fatta lo scorso anno?

"Sì, sono molto contento, è sempre bello ricevere dei premi e riconoscere quello che hai fatto durante la stagione. Abbiamo finito molto bene ed abbiamo iniziato ancora meglio. Dobbiamo continuare su questa strada e andare avanti".

È arrivata un'altra vittoria, sensazioni dopo il 2-1 alla Juventus Next Gen?

"Sapevamo che la Juve è una squadra giovane, un po' più giovane di noi che siamo secondi in classifica per l'età (sorride, n.d.r.). Siamo stati bravi ad affrontarla bene, portando a casa la vittoria che alla fine è quello che conta".