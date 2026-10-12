Favasuli ko, Allegri lo sostituisce nella lista Uefa con Giovane

L'ex terzino della Fiorentina, Costantino Favasuli, si è infortunato durante gli impegni dell'Italia Under 21, nella gara contro l'Armenia, e dovrà restare fuori un paio di mesi per una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Così il Napoli, che domani affronterà in trasferta il Villarreal per la seconda giornata della League Phase di Champions League, ha deciso di sostituire l'ex viola (che comunque ha già debuttato in Champions nella prima gara stagionale) nella lista Uefa con Giovane.

Il giocatore è rientrato nella scorsa gara e Massimiliano Allegri in conferenza ha spiegato: "Sono contento per il rientro di Giovane di sabato. Ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist. È un giocatore dall'enorme potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni di cui Favasuli quello più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions e mettere dentro Giovane che è un giocatore che ci può dare".