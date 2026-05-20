Anche Ribery e Diamanti a lezione da De Rossi a Genoa: il motivo

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Si terrà oggi e domani a Coverciano l'ultimo dei cinque stage dei tecnici che prendono parte al corso di allenatori Master UEFA Pro di Coverciano, con una due giorni di lezioni curata da Daniele De Rossi. Tra i 21 allenatori e futuri mister che insieme al presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, al direttore della Scuola Allenatori Renzo Ulivieri, al segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e ai docenti Matteo Cioffi e Ferretto Ferretti hanno varcato le soglie del centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli per seguire la ripresa degli allenamenti dei rossoblù, c'è anche una vecchia conoscenza della Fiorentina come Franck Ribery, così come Alessandro Diamanti.

Questa la lista dei partecipanti: Matteo Andreoletti, Simone Bentivoglio, Raffaele Biancolino, Matteo Cecchetti, Andrea Chiappella, Cristiano Del Grosso, Vikash Dhorasoo, Alessandro Diamanti, Samir Handanovic, Cosimo Inguscio, Stephan Lichtsteiner, Francesco Magnanelli, Nicola Matteucci, Alexandre Nizelik, Franck Ribery, Paolo Sammarco, Vanni Sartini, Mattia Scala, Luca Tabbiani, Andrea Tedesco e Roberto Vitiello. Lo riporta TMW.