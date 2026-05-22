FirenzeViola Comunicazione, saluta anche Dovellini: prosegue la rivoluzione. In arrivo una nuova figura

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Proseguono i cambiamenti all’interno dell’area digital e comunicazione della Fiorentina, che nel corso dell’estate potrebbe mutare definitivamente il suo volto rispetto agli ultimi anni. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, dopo l’addio di Rossella Petrillo (volto “mediatico” del club approdata alla Fiorentina nel 2020) è pronto a salutare anche l’addetto stampa (nello specifico: press office referent) Matteo Dovellini, che aveva iniziato il suo percorso lavorativo all’interno della società dei Commisso un anno fa.

La sensazione adesso è che la dirigenza voglia inserire all’interno del reparto comunicazione un professionista di lungo corso per gestire nello specifico l’area sportiva. Una delle idee del club infatti - oltre a quella di potenziare l’area digital senza più però “anchorman” o “anchorwoman” in primo piano - sarebbe quella di dividere la comunicazione tra l’ambito istituzionale (quello afferente alla proprietà che potrebbe essere affidato a chi già oggi riveste il ruolo di responsabile delle comunicazioni) e quello relativo alla prima squadra, con in tal senso l’arrivo di un nuovo press-manager che sia connesso alla figura del direttore sportivo Paratici.