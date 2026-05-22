Valcareggi: "Ci sono attriti tra Paratici e Ferrari. America? Il Presidente dovrebbe venire in Italia"

vedi letture

Il procuratore di fede viola, Furio Valcareggi, ha così parlato a Lady Radio a proposito della struttura dirigenziale viola e anche di alcuni rapporti interni: “So per certo che ci sono degli attriti tra Paratici e Ferrari. Per questo mi chiedo: il direttore generale non si sente anche solo un po' responsabile della tragedia sportiva che abbiamo dovuto vivere quest'anno? Lui era al vertice della gestione che comprendeva anche Pioli e Pradè, e hanno fallito entrambi. Nonostante questo vuole rimanere e si mette anche contro Paratici".

Su Ferrari poi ha aggiunto: "Non esiste ricominciare da chi c'era quest'anno. Il lavoro di Pioli, Pradè e Ferrari è stato bocciato. Non ho nulla contro Ferrari, ma non esiste ripartire da lui per il futuro della Fiorentina nel ruolo di direttore generale. Una volta accoglieva le persone e le conduceva negli uffici. Ora come ha fatto ad arrivare a un ruolo di potere?".

Infine una critica a Giuseppe Commisso: "Fa i complimenti e festeggia una salvezza. Siamo la Fiorentina per la miseria! Poi cosa ci vanno a fare in America? Dovrebbe essere lui a venire in Italia. Io spero che Paratici sia libero di lavorare facendo quello che vuole, perché altrimenti uno che ha vinto decine di trofei fa presto a togliersi di torno”.