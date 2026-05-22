Finisce una stagione fallimentare. Grosso resta in vantaggio. Missione a New York per il budget

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Il 24 agosto fu Luperto, a quel tempo del Cagliari, al 93’ a gelare i viola passati in vantaggio mezz’ora prima con Mandragora. Era una Fiorentina piena di velleità, con Pioli che parlava senza timore di zona Champions. Forse quel pari maturato su una forte disattenzione difensiva, la prima di una lunga e triste serie, doveva essere premonitore. Da quella giornata afosa di piena estate siamo arrivati a questo venerdì di prepotente primavera. Ultima gara con l’Atalanta per scrivere la parola fine su questa annata fallimentare. La frase invece da aggiungere è: “Mai più”. Certo, dopo il successo di Torino ci starebbe benissimo un bis contro l’ex, poco amato, Palladino. Giusto per rispettare i tifosi che per altro si sono già fatti sentire e continueranno stasera con l’Atalanta.

GROSSO CANDIDATO FORTE - Vanoli resta in corsa, ma rimane anche la nube di incertezza che vola sulla testa dei tifosi viola. Perché i segnali portano nella direzione del cambiamento. Quello che stride è l’attesa per la decisione finale. Paratici pare voglia prendersi un’altra settimana, forse due… Perché? Per riflettere ancora su Vanoli? Per cercare un’alternativa che però sia di prima fascia? Perché aspetta una risposta che ora non può arrivare? Eppure in questa vicenda così ingarbugliata, radiomercato racconta che Fabio Grosso sia ancora il candidato forte. In Emilia lo danno come prossimo allenatore della Fiorentina. Per Paratici una preda facile da catturare. Insomma, tutto tornerebbe.

IN AMERICA - La notizia che Paratici volerà a New York è una notizia… Nel gioco di parole sta tutta la contraddizione di una società che in sette anni ha sempre eretto un fortilizio a protezione della proprietà. Parlare col presidente e i suoi familiari era appannaggio di pochissimi soliti eletti. Gli appartenenti al cosiddetto cerchio magico. E tutti gli altri fuori. E guai a cercare dì infrangere questa regola, somigliante più ad un dogma talebano. Sarri, si racconta, avrebbe chiesto un colloquio con Rocco Commisso, ma la richiesta fu respinta con fermezza e con altrettanto fastidio. Palladino avrebbe voluto parlare col presidente ma confessò di non avere il numero… Si potrebbe proseguire, ma oggi qualcosa è cambiato: il diesse Paratici, accompagnato dall’onnipresente direttore generale viola, volerà a casa Commisso. Un viaggio che tanti auspicavano da tempo, ma che temevano mai si sarebbe realizzato. Ecco invece la novità. Lo scopo della missione? La messa a terra del budget. Paratici saprà finalmente quanti denari avrà a disposizione per rinforzare una squadra che ha rischiato la retrocessione. Il blitz americano riveste un significato decisivo per il domani della Fiorentina. Speriamo che il diesse torni vincitore.

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