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G. Commisso carica la squadra: "Per la maglia, per i tifosi, per Rocco. Forza Viola"
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In vista dell'ultima sfida di campionato e dell'ultima sfida in casa della stagione viola 2025/26, il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha voluto caricare la squadra in vista della sfida contro l'Atalanta. "Per la maglia, per i tifosi, per Rocco.
Forza Viola": questo il messaggio della storia postata dal patron viola che presenta anche il reel postato dalla società viola con la grafica matchday. Un messaggio che rischia di essere in netta contrapposizione con il clima di forte contestazione che si respirerà allo stadio e che si respira già da questa mattina, con la città che si è svegliata tappezzata di striscioni contro la società e i calciatori.
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