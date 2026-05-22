Graziani rivela: "Cairo mi ha detto che vuol vendere il Torino. Io sarei disponibile"

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Francesco 'Ciccio' Graziani, ex attaccante tra le altre di Fiorentina e Torino, ha rivelato un retroscena che riguarda Urbano Cairo, presidente granata. Intervistato da Tuttosport, Graziani ha detto "Siamo a un punto di non ritorno, vedo una partita del Toro in tv e sembra tornato il Covid. L'unica cosa che può succedere è che questa società un domani sia appetibile per essere presa da altri. A me Cairo ha detto più volte di voler vendere il Torino, ma che nessuno gli prospettasse l'acquisto. Va considerato il valore del brand, Cairo ha quasi voglia di vendere.

Ma se non arriva chi compra, come fa? Bisogna ritrovare pace nel mondo granata. Il presidente ha le sue responsabilità, ma sarebbe bello che il tifoso capisse che così non si può andare avanti. Il mio è un grido d'allarme. Sono disponibile a fare qualcosa, a entrare nel Torino se mi venisse chiesto".