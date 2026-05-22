Fiorentina, i convocati per stasera: fuori Kean e Fazzini oltre a Ranieri

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di Redazione FV

La Fiorentina ha pubblicato la lista dei convocati diramata dell'alleantore Paolo Vanoli per l'ultima gara della stagione, in pogramma stasera alle 20:45 contro l'Atalanta. Fuori Moise Kean e Jacopo Fazzini (e ovviamente Fabiano Parisi) per infortunio, out anche Luca Ranieri per squalifica.

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.

Difensori: Balbo, Braschi, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Pongracic, Rugani.

Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Mandragora, Ndour.

Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Harrison, Piccoli, Puzzoli, Solomon.