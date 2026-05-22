L'agente di Vanoli: "Ha fatto un miracolo. Grosso? Martedì capiremo il suo futuro"

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Andrea D'Amico tesse le lodi di Paolo Vanoli. L'agente dell'allenatore della Fiorentina, intervenuto su Radio Kiss Kiss durante la trasmissione "Radio Gol", ha tracciato un punto sulla stagione del tecnico viola e sulle prospettive future: “Paolo Vanoli, che secondo me a Torino stanno rimpiangendo, arriva a Firenze in una situazione che, devo essere sincero, non è complicata, è drammatica: ha fatto veramente un miracolo, perché intanto c’è da considerare che è stato al lavoro cinque-sei mesi. È stata più un’operazione d’urgenza”. Poi il dato statistico: “Nessuna squadra d’Italia si era mai salvata con undici partite senza vittorie all’inizio. E poi 35 punti in 20 partite dal 3 gennaio ad oggi sono una linea di marcia da coppe europee”.

D'Amico, poi, ha rilasciato una breve battuta anche sul futuro di Fabio Grosso. L'allenatore del Sassuolo è tra i più corteggiati dell'intera Serie A e tra le squadre più interessate a lui c'è anche la Fiorentina: “Martedì capiremo se lascia il Sassuolo”, le parole dell'agente sulle prospettive del tecnico neroverde.