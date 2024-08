ITALIANO, Non ci sono più Zirkzee o Calafiori, bisogna ripartire

Nella conferenza stampa post partita di Bologna-Empoli, Vincenzo Italiano ha parlato delle difficoltà che sta incontrando finora sulla panchina dei felsinei: "Lì davanti dobbiamo lavorare di più, essere bravi sull'1 contro 1. Nelle due partite in casa secondo me abbiamo creato molto e concesso poco raccogliendo però le miserie. Ora dobbiamo preparare bene la trasferta di Como. Questa avventura è dura per me e per tutta la gente che era allo stadio oggi perché non ci sono più Zirkzee, Calafiori, Salaemaekers, Ferguson per infortunio e l'allenatore dell'anno scorso. E' un'avventura in cui tutti ripartiamo da zero. Io mantengo la mia fiducia, voglia e lucidità per migliroare insieme ai ragazzi.

Sono soddisfatto di queste due prime partite in casa, meno di quella di Napoli. Ad ogni modo lavoreremo per migliorare su tutti gli aspetti".