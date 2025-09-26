Incredibile errore di Lafont in Europa League: il francese lascia libera la porta
Non è un periodo fortunato per gli ex portieri della Fiorentina a giro per l'Europa. Dopo il goffo autogol realizzato contro il Midtjylland lo scorso giorno da Christensen, ieri è stato il turno di Alban Lafont. Il calciatore francese, a Firenze nella stagione 2018/2019 ed attualmente in forza la Panathīnaïkos, nella sfida di Europa League contro lo Young Boys ha commesso un errore abbastanza clamoroso.
Lafont, con il club greco momentaneamente avanti per 3-0 in terra svizzera, in occasione del gol casalingo di Janko, fa un movimento inspiegabile uscendo praticamente dallo specchio della porta, andando oltre il primo palo, e spalancando di fatto la via del gol agli avversari. Il Panathīnaïkos ha poi comunque vinto il match per 4-1, ma resta l'incredibile errore commesso dal portiere classe 1999.
