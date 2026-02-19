Semioli rivela: "Scelsi la Fiorentina grazie a Prandelli. Era il sindaco di Firenze"

Franco Semioli, ex ala della Fiorentina, è intervenuto sul canale YouTube di DoppioPasso Podcast, ripercorrendo alcuni momenti della propria esperienza in maglia viola: “L’estate in cui arrivai a Firenze è stata un po’ turbolenta. Mi arrivarono altre proposte prima di andare a Firenze tra cui la Roma. Avevo parlato con Spalletti che mi disse che mi sarei dovuto giocare il posto. Avevano uno squadrone. Dovevo fare la scelta migliore per la mia carriera. Mi arrivò una proposta anche dal Valencia, ma non ho mai aperto ad un’esperienza all’estero. L’idea di lasciare l’Italia mi spaventava, mi preoccupava. Anche il Saint-Etienne chiese di me. Rifiutai, avrei pensato di lasciare il calcio italiano solo per uno stipendio che mi avrebbe potuto cambiare la vita”.

Sulla scelta della Fiorentina: “Scelsi la Fiorentina perché c’era Prandelli, un progetto interessante e ragazzi che già conoscevo. Firenze è una piazza di cui non ti rendi conto fino a che non ci giochi. La Fiorentina è Firenze, tutti tifano la Fiorentina, tutto è viola. Si parla solo di Fiorentina, ovunque vai. Capisco la sofferenza della società e dei tifosi, sono veramente calorosi. In viola ho passato due anni belli, intensi, abbiamo anche giocato in Champions League. Ogni tanto a casa mi ascolto l'inno della Champions, non annoia mai. Quando la giochi ti senti protagonista, sai che non puoi fallire e che devi essere all’altezza”.

Su Prandelli: "Quella Fiorentina era una squadra forte, di uomini, dove ho trovato anche degli amici con cui mi sento ancora oggi. Prandelli era un grande allenatore, a Firenze è stato un po’ il sindaco. Se si pensa alla Fiorentina non possono non venire in mente gli anni in cui c'era lui. Si è sempre comportato bene con me, mi ha dato fiducia e mi ha fatto giocare, senza risparmiarmi consigli. È stato formativo nel mio percorso di crescita, sono contento di aver condiviso con lui parte della mia carriera. Abbiamo vissuto il momento tragico della perdita di sua moglie, come squadra gli siamo stati vicini, così come i tifosi”.