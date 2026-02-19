Nzola: "Italiano mi ha sempre detto le cose in faccia. Mi rivedo in Naruto"

vedi letture

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, in prestito al Sassuolo, M’Bala Nzola ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde: “Il mio modo di vivere il calcio è molto particolare, la sconfitta non mi rattrista, cerco di stare sereno. Preferisco affrontare sempre tutto col sorriso. Quando vinco, poi, sono al settimo cielo. Vincenzo Italiano? Ci siamo sempre stimati reciprocamente, non ha mai usato giri di parole, diceva le cose in faccia.

Mi ripeteva costantemente che il segreto era nell’atteggiamento. Gli hobby? Mi piace Naruto, mi rivedo nella sua storia. È un personaggio che è stato trattato male e abbandonato da tutti, eppure non ha mai mollato raggiungendo i suoi obiettivi. È lo specchio del mio percorso di vita”.