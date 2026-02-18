Atalanta, dopo il Ko di Dortmund Palladino crede ancora nell'impresa: "A Bergamo sarà bolgia"

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 17 FEB - "Lasciamo stare chi manca, gli infortunati sono infortunati. Soffermiamoci su chi c'è stato stasera. E' un peccato essere partiti già dall'uno a zero. Ma abbiamo ancora il secondo tempo a casa nostra, la squadra ci crede". Raffaele Palladino, senza trovare l'alibi delle assenze di De Ketelaere e Raspadori, trova ottimismo nel commentare la sconfitta dell'Atalanta a Dortmund in casa del Borussia Dortmund nell'andata dei playoff di Champions League. "Abbiamo subito il primo gol su un attacco alla profondità concedendo poi il cross laterale sul due a zero. Nel primo tempo non siamo stati bravi e ordinati, nella ripresa abbiamo trovato più linee di passaggio e abbiamo giocato meglio tecnicamente", sottolinea il tecnico nerazzurro. "Avevo la sensazione che potessimo fare di più in fase offensiva ma c'è mancato qualcosa negli ultimi metri, nell'ultimo passaggio - prosegue Palladino -.

Nel primo tempo eravamo lenti nella manovra, dovevamo essere bravi ad alternare le giocate tra il gioco dentro e quello fuori, dovevamo attirare meglio la pressione. Ma se il Borussia è a sei punti dal Bayern in Germania significa che è forte: nel primo tempo è stato cinico, due gol con due tiri in porta". L'allenatore dei bergamaschi non ha dato la mano a quello di casa Niko Kovac: "Ho visto che protestavano tanto dalla panchina di casa, su ogni episodio. Non mi piace: bisogna lasciare più tranquilli gli arbitri". La conclusione lascia spazio all'ottimismo in vista del ritorno: "Dobbiamo avere coraggio. Sono partite che servono per misurare la nostra forza: non sarà facile rimontare, ma io ci credo e i ragazzi ci credono, sarà una bolgia anche a casa nostra". (ANSA).