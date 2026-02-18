Nzola si presenta al Sassuolo: "Preferisco giocare che fare gol, tanti allenatori mi dicevano di stare lì fermo"

Mbala Nzola, l'attaccante della Fiorentina passato a gennaio al Sassuolo in prestito dopo i primi 6 mesi al Pisa. Nelle scorse ore è stato presentato dai canali ufficiali del club nerovente. Ecco alcuni estratti: "Mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto 'stiamo parlando con Sassuolo', io gli ho detto di andare avanti. Ho subito scritto a Laurienté, perché ci sentiamo ogni tanto, e mi ha parlato un po' del Sassuolo. Io guardavo un po' le partite e lo conoscevo molto bene, a me piacciono le squadre che giocano così, quindi ho avuto la voglia di venire qua".

Sull'ambiente neroverde prosegue: "È un ambiente tranquillo, così come lo è il mister, anche i giocatori mi hanno detto di non avere pressione e di giocare come so che ci saremmo divertiti".

Sulle sue caratteristiche: "A me piace attaccare la profondità, non mi piace troppo stare lì davanti, quindi preferisco muovermi. Diciamo che è un po' il mio difetto, perché il mio procuratore e tanti allenatori mi hanno detto che dovevo stare lì e fare gol. Lo so che sono un attaccante, però a me piace quando la squadra gioca bene, quando gioco bene anche io. Preferisco giocare bene e vincere piuttosto che giocare male ma fare gol. Lo so che un attaccante deve fare gol, però io sono uno al quale piace giocare, venire e toccare la palla".

Sul rapporto con Italiano, avuto anche alla Fiorentina: "Con Italiano c'è sempre stato un rapporto corretto tipo allenatore-giocatore. Mi diceva le cose, perché a me mi piacciono quando mi dicono le cose, mi ha fatto capire che posso fare molto di più di quello che facevo, che anche potevo perdere molto di più se non avevo la testa giusta. Quindi ogni tanto mi diceva che devo avere la testa giusta, l'atteggiamento giusto".