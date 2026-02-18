Tirelli su Aquilani: "Alla Fiorentina giocai poco ma avevamo un bel rapporto"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante della Virtus Entella Mattia Tirelli ha parlato anche di Alberto Aquilani, suo ex allenatore alla Fiorentina: "Con lui ho sempre avuto un bel rapporto, a tratti è simile a Chiappella, è anche lui uno che non si snatura, ha delle caratteristiche che a me piacciono: si è adattato anche lui a un calcio diverso da quello giovanile, ma fa ancora delle cose come allora, ovviamente appunto adattate alla categoria. A me ha dato delle basi a livello calcistico, è forte, e mi è stato vicino anche a livello umano in un momento non facile per me.

A Firenze non giocai tantissimo, ma ho sempre sentito la sua stima".