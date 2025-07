Il tecnico del Galatasaray felice di Zaniolo: "È importante per noi, ha dato segnali positivi"

Il Galatasaray è vicinissimo a chiudere l'acquisto di Victor Osimhen dal Napoli, che non sarà l'unico rinforzo per la squadra di Okan Buruk. Il tecnico dei turchi ne ha parlato in queste ore, come si legge su Tuttomercatoweb.com, affrontando anche il tema Nicolò Zaniolo, di rientro ad Istanbul dopo la stagione fallimentare in prestito prima all'Atalanta e poi alla Fiorentina: "Zaniolo è un giocatore molto talentuoso. Vogliamo osservarlo attentamente in questo periodo di preparazione. Sta lavorando bene, tutto sta andando nella giusta direzione.

Nelle amichevoli ha dato segnali positivi sotto il profilo della disciplina e della comprensione del gioco. È un elemento importante per noi". Zaniolo ha iniziato la settimana scorsa la preparazione col club turco e ha subito timbrato il cartellino nella prima amichevole.