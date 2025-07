Social Zaniolo dimentica già il periodo nero alla Fiorentina: gol e festa al ritorno col Galatasaray

vedi letture

In Ümraniyespor-Galatasaray si è rivisto Nicolò Zaniolo: dopo il fallimentare prestito di sei mesi alla Fiorentina, il classe '99 è tornato in Turchia e ha subito timbrato alla prima amichevole. Nel 5-2 del Gala all'Umraniyespor è arrivato anche il gol dell'ex viola, che a fine partita ha fatto da lancia-cori per i tifosi turchi.

Zaniolo, ancora incerto sulla permanenza in SuperLig, sembra aver dimenticato il periodo buio a Firenze, concluso con la rissa provocata al termine della semifinale del campionato Primavera nello spogliatoio della Roma.