La Roma vuole chiudere in settimana per Ghilardi, occhio all'inserimento dell'Atalanta

Fatta per Wesley la Roma vuole provare a chiudere un altro colpo di mercato. Dopo aver superato la concorrenza del Real Betis, in settimana proverà a portare a termine la trattativa con il Verona per Daniele Ghilardi. I capitolini hanno offerto 10 milioni di Euro ma per adesso non sembrerebbero bastare visto che i veneti ne chiedono 12. La forbice si può chiudere ma occhio ad un possibile inserimento in extremis dell'Atalanta.

Una trattativa questa che interessa da vicino anche la Fiorentina. I viola infatti detengono il diritto al 50% dell'incasso dalla cessione del classe 2003. A scriverlo è il quotidiano Il Messaggero che riporta anche di un interessamento dei giallorossi per Frank Kessie, nome accostato anche alla Fiorentina.