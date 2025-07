Il Torino insiste per Colpani. Come Commisso, anche Cairo non vuole spendere 12 mln

Il Torino si muove con insistenza per Andrea Colpani. Il trequartista non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è rientrato al Monza, ma non resterà con i brianzoli in Serie B: sta cercando una nuova squadra dove potersi rilanciare dopo una stagione ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali. Lo riporta Tuttosport, specificando che i granata prenderebbero volentieri l'ex viola ma certamente a cifre più basse da quelle che hanno portato la Fiorentina a decidere di non acquistarlo a titolo definitivo.

Perché al di là dell’annata sottotono, i 12 milioni concordati l’estate precedente con il Monza sono stati giudicati eccessivi dal club di Rocco Commisso. E lo sarebbero anche per il Torino, che nell’eventualità di una trattativa punterebbe a strappare un accordo diverso, limando - al ribasso - quella cifra per restare in linea con le proposte per altri giocatori inseguiti nello stesso ruolo (i granata non vogliono andare oltre gli 8-10 milioni).