Lafont il portiere più costoso della storia viola: la lista con Frey e Toldo

vedi letture

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la lista dei portieri più costosi di sempre di tutte e 20 le squadre che parteciperanno alla Serie A 2025-2026. Per quanto riguarda la Fiorentina, l'estremo difensore più costoso della storia è il francese Alban Lafont. Classe 1999, Lafont arrivò a Firenze nell'estate del 2018 come una giovane promessa dal Nantes per 8 milioni di Euro. In viola però non lasciò il segno e dopo una sola stagione, in cui disputò 38 partite tra campionato e Coppa Italia, fece ritorno al Nantes.

L'ex viola Sebastien Frey (qui le sue parole raccolte ieri da Radio FirenzeViola) figura come il portiere più costoso di sempre sia per il Genoa, dove approdò dopo aver lasciato la Fiorentina per 9 milioni di Euro, sia per il Parma (21 milioni nel 2001). Presente nella lista anche un altro ex Fiorentina come Francesco Toldo. L'estremo difensore padovano è il portiere più pagato della storia dell'Inter che lo acquisto proprio dal club gigliato per 26,5 milioni di Euro nel 2001. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la lista completa: