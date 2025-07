Chiesa escluso dai convocati per la tournée in Asia del Liverpool

Federico Chiesa è fuori dal progetto Liverpool. Prosegue la preparazione della squadra inglese in vista della nuova stagione, che vedrà i Reds tornare in campo in partite ufficiali il 10 agosto in occasione del Community Shield contro il Crystal Palace. Prima però, è in programma una tournée in Asia durante la quale la squadra di Arne Slot affronterà Milan e Yokohama Marinos. In serata è stata diramata la lista dei convocati: spicca l'assenza di Federico Chiesa.

L'esterno offensivo azzurro, nonostante i 2 gol nelle prime 2 amichevoli estive contro Preston North End e Stoke City, non rientra chiaramente nei piani del tecnico olandese. Da capire dove giocherà il prossimo anno: si era parlato del Napoli ma, a maggior ragione dopo l'arrivo di Ling - appare una pista non così calda. Di seguito il comunicato ufficiale: "I Reds sono partiti per l'Asia domenica sera in vista delle partite contro l'AC Milan e lo Yokohama F. Marinos, entrambe visibili in diretta su All Red Video. In precedenza, la squadra di Arne Slot aveva sconfitto lo Stoke City per 5-0 in un'amichevole a porte chiuse presso l'AXA Training Centre.

Squadra: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Elliott, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Doak, Woodman, Mamardashvili, Kerkez, Wirtz, Frimpong, Pecsi, Ngumoha, Misciur, Morton, Bradley, Stephenson, Nyoni".