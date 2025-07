Pisa, Gilardino: "Stiamo seguendo giocatori con le caratteristiche di Simeone e Zerbin"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina, oggi allenatore del Pisa, Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di SkySport dal ritiro dei nerazzurri a Morgex. Queste le sue parole sulla prossima stagione e sul mercato, con il Pisa che sta seguendo da vicino un ex viola come Giovanni Simeone e Alessio Zerbin del Napoli: "Il Pisa manca da 34 anni in Serie A, in città si respira entusiasmo e questo dovrà essere benzina e linfa per la stagione. Si passa dal lavoro, dalla determinazione e dal sacrificio in questa annata. Oltre all'aspetto morale e mentale, dovremo essere pronti a correre".

Quale carenza vorrebbe vedere colmata dal mercato?

"Le valutazioni che stiamo facendo assieme ai dirigenti sono su prototipi di giocatori come Simeone e Zerbin, con queste caratteristiche. C'è un blocco di ragazzi che ha vinto il campionato di Serie B e lavora molto bene, ma sappiamo tutti che dovremo inserire giocatori che possano fare la Serie A a un certo livello".