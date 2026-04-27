RFV Sentite Michele Fratini: "Tra Kean e Paratici è rottura, si può dire"

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Michele Fratini, intermediario di mercato, ha commentato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola l'assenza di Kean dagli spalti del Franchi ieri: "Si tratta di rispetto verso anche i compagni, che avrebbe sostenuto anche solamente con la presenza. Ma anche rispetto verso la gente e i tifosi che vanno a supportare, a incitare. C'è un però".

Cioè?

"Quando dite che questo giocatore prende più degli altri, lo ha meritato. Ha delle grandissime responsabilità, ma era visto come un leader e proprio per questo l'hanno massacrato. I primi siamo stati noi a Firenze. Ha fatto quattro-cinque reti in Nazionale, che doveva fare di più".

Ma siamo tutti sotto giudizio...

"Kean alla Juventus ha giocato poco, è stato mandato sempre in prestito. Ora si ritrova il direttore del suo debutto e stranamente non gioca più. È una rottura, penso. Si può dire?".

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