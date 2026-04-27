FirenzeViola Braschi, le spiegazioni e la polemica del giorno dopo: Vanoli-giovani, 4 gare per migliorare il feeling

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Doveva essere una gara da giocare con la testa sgombra, senza pressione e per mettersi in mostra, invece è stata un’altra domenica da sbadigli. Anche per questo Fiorentina-Sassuolo ha portato alla polemica del giorno dopo, quella del mancato utilizzo di Riccardo Braschi da parte di Paolo Vanoli. Il tutto amplificato dalle parole sui ragazzi del vivaio pronunciate dallo stesso allenatore nel post gara di Lecce di una settimana fa.

Kouadio, Balbo e (quasi) nient'altro

Subentrato a Stefano Pioli dopo la decima giornata di campionato, l’attuale tecnico viola ha effettivamente impiegato col contagocce i Primavera portati su in Prima Squadra. Appena sei presenze per Eddy Kouadio, due in più per Luis Balbo, messo sì in campo spesso nelle ultime partite ma anche in modo un po’ forzato dai ripetuti forfait di Parisi e Gosens. Poi, gli unici altri 2006 fatti esordire coi grandi sono i soli Giorgio Puzzoli e Riccardo Braschi, apparsi solo in Conference League. Numeri che fotografano un feeling non eccezionale tra Vanoli e i giovani del settore giovanile, sui quali oggi marciavano sopra tutti coloro che invocavano a gran voce l’impiego, almeno in una fetta di gara, di Braschi nella partita di ieri, contro un avversario arrivato al Franchi senza obiettivi e con la salvezza dei viola già in tasca.

Vanoli, le spiegazioni e quattro gare per dargli seguito

"Io credo molto nei giovani. A Lecce le mie parole non sono state capite. Guardate Balbo e come ho deciso di impiegarlo. Sono felice della continuità che sta avendo. Non avrei avuto nessun problema a mettere dentro Braschi ma Gudmundsson stava facendo bene e non mi sono sentito di levarlo", è stata la spiegazione di Vanoli sul mancato ingresso di Braschi. Adesso, con le ultime quattro partite della stagione in cui la Fiorentina non ha più niente da giocarsi, non ci potrebbero essere occasioni migliori per testare veramente i ragazzi più promettenti di un vivaio roseo come quello del Viola Park. La palla passa nelle mani di Vanoli, a maggior ragione dopo le precisazioni di ieri.