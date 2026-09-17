Iachini verso il ritorno in panchina? Primi contatti con il Ludogorets
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Possibile nuova avventura all’estero per Giuseppe Iachini. L’ex allenatore della Fiorentina è stato contattato dal Ludogorets per la panchina. Il club bulgaro, dopo aver raccolto 23 punti nelle prime nove giornate di campionato, ha avviato i contatti con il tecnico italiano. L’ultima esperienza di Iachini risale al 2024, quando ha guidato il Bari per dieci partite, chiudendo con due vittorie, due pareggi e sei sconfitte.
In carriera ha allenato, tra le altre, oltre alla Fiorentina, anche Parma, Empoli, Sassuolo, Udinese, Palermo e Sampdoria. Ora l’ex viola potrebbe ripartire dalla Bulgaria: il Ludogorets ha infatti mosso i primi passi per portarlo in panchina. Lo riporta Sky Sport.
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