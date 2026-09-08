Hristov, l'ex viola saluta lo Spezia e l'Italia: ufficiale l'approdo al Levski Sofia
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito ripotiamo, che lo Spezia "comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione al Levski Sofia, le prestazioni sportive del calciatore Petko Hristov. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione".
Ricordiamo che Hristov, difensore centrale classe 1999, è cresciuto nella stagione 2017-18 nel settore giovanile della Fiorentina (ha giocato per un anno il campionato Primavera senza però mai esordire in prima squadra) che poi lo ha dato in prestito alla Ternana, al Bisceglie e alla Pro Vercelli prima della cessione a titolo definitivo allo Spezia nell'ambito dell'accordo che portò Vincenzo Italiano sulla panchina viola nell'estate 2021.
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