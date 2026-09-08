Primavera, un altro trofeo nel mirino: domani la Supercoppa con l’Atalanta
Un altro trofeo nel mirino, tre mesi e mezzo dopo il trionfo in campionato. La Fiorentina Primavera tornerà a giocarsi un titolo: domani alle 18, all’Arena Civica «Gianni Brera» di Milano, i baby viola sfideranno l’Atalanta nella finale di Supercoppa, in diretta su Sportitalia e con ampie finestre di radiocronaca su Radio FirenzeViola. Un’occasione per Aurelio Andreazzoli e la sua squadra, chiamati a riscattare un avvio stentato in campionato, con due punti in tre gare. La Fiorentina potrà diventare la prima squadra a vincere quattro Supercoppe, staccando Roma e Juventus, ferme come i viola a tre successi. L’ultimo gigliato risale al 2022, con Alberto Aquilani in panchina.
Beldenti sì, Croci no
Di fronte ci sarà l’Atalanta di Giovanni Bosi, vincitrice dell’ultima Coppa Italia di categoria e avanti di un punto in campionato. Andreazzoli ritroverà il centrale ex Brescia Beldenti, assente negli ultimi due turni per infortunio, ma dovrà rinunciare a Federico Croci: il classe 2010, uscito acciaccato dalla sfida di sabato contro il Genoa dopo aver firmato una doppietta, è stato al momento aggregato alla prima squadra. Out anche il nuovo arrivato in attacco Campaniello.
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