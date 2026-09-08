FirenzeViola Vanoli subito "sergente di ferro": oggi doppia seduta per la squadra al Viola Park

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Nel secondo giorno di lavoro del nuovo tecnico, la Fiorentina si è allenata due volte in vista della trasferta di Venezia

Secondo giorno di lavoro e subito doppio allenamento per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il nuovo tecnico viola non ha perso tempo e dopo la seduta pomeridiana di ieri, dove ha conosciuto lo spogliatoio e i tredici volti nuovi che non erano nella rosa della scorsa stagione, per oggi ha fissato una doppia seduta volta a migliorare la condizione fisica della squadra e a provare i nuovi concetti di gioco che saranno alla base della sua gestione tecnica.

Al vaglio pregi e difetti del gruppo

La squadra ha infatti lavorato stamattina alle 10 e poi si è ritrovata al Viola Park dopo pranzo per la seduta pomeridiana delle 16. Nessun intento punitivo: solo la volontà (più che comprensibile) di far subito conoscenza al meglio con lo spogliatoio della Fiorentina per valutarne pregi e difetti e impostare al meglio la marcia d'avvicinamento alla gara di venerdì prossimo in laguna contro il Venezia.