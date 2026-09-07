Lazio, ecco le scelte di Gattuso per Udine: prima chiamata per Gudmundsson

Lazio, ecco le scelte di Gattuso per Udine: prima chiamata per GudmundssonFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:30Ex viola
di Redazione FV

In vista di Udinese-Lazio in programma stasera alle 20:45, il tecnico dei biancocelesti, Gennaro Gattuso ha diramato la lista di convocati, tra questi figura anche l'ex calciatore della Fiorentina, Albert Gudmundsson, che si guadagna così la sua prima convocazione.